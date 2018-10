St. Georgen Stellvertreter übernehmen Geschäfte

Verwaltung und Gemeinderat traten angesichts der Neuigkeit, die für alle überraschend gewesen sei, geschlossen auf. Der gemeinsame Tenor: Riegers Genesung habe höchste Priorität. "Uns ist wichtig, dass man ihm das Gefühl gibt, dass er gut vertreten wird", betonte der dritte Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger. Man habe vollstes Vertrauen in die Verwaltung, schloss sich der erste Stellvertreter Joachim Kleiner an. Auch Manfred Scherer zeigte sich zuversichtlich. Rieger müsse nun lernen, sich zurückzunehmen und müsse auch an seine Familie denken.