St. Georgen Stellvertretender Vorsitzender bemängelt Unterstützung

Probst ehrte derweil Willi Hils für 50-jährige Mitgliedschaft. Eigentlich seien es wohl gefühlte 60, so Probst. Er habe niemanden gegeben, der in den vergangenen Jahren die Position des zweiten Vorsitzenden hätte besser ausüben können. Die Belastung sei riesig gewesen. Er selbst habe aufgegeben, Hils habe durchgehalten. Das sei eine ganz besondere Leistung. Bei Hils sei der Verein in den allerbesten Händen.