St. Georgen Ständige TV-Störungen sorgen für Ärger

Die Segers berichten, auch in anderen Häusern gäbe es regelmäßig Probleme mit dem Kabelfernsehen. Die Vertreter der Casavostra Hausverwaltung wollten sich dazu allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht äußern.

Und wie sieht der Kabelnetzbetreiber Pyur die Situation? Bleiben die nötigen Investitionen in ländlichen Regionen wirklich aus? Stimmt es, dass sich der Anbieter nicht um das Netz kümmert? Mario Gongolsky, Pressesprecher von Pyur, verneint. "Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir versuchen, die Bestandsnetze nach Möglichkeit aufzurüsten", wehrt er sich gegen die Vorwürfe. "Nach der letzten großen Störung haben wir in St. Georgen Linienverstärker ausgetauscht, die jetzt genau die Stärke liefern, die notwendig ist. Das Signal sollte also in ausreichender Stärke vorhanden sein", erklärt er.

Die Störungen, von denen die Bewohner in der Hauptstraße berichten, könnten laut Gongolsky am Hausverteiler liegen. "Diesen sollte man wahrscheinlich neu einstellen oder austauschen", meint er. Gongolsky appelliert an die Kunden, alle Störungen zu melden – nur so könne die Wartungsfirma entsprechend schnell reagieren.

Lothar Seger hält die Arbeit der Wartungsfirma indes für Flickschusterei. Er ist weiterhin überzeugt, dass Pyur sich mehr ums Netz kümmern müsste. Einige seiner Nachbarn haben die ständigen Störungen satt und sind inzwischen auf Satellitenschüssel umgestiegen. Für die Segers und Anita Bürk komme diese Alternative nicht infrage. "Ich will beim Kabel bleiben. Ich brauche meine Schweizer Sender", erklärt Lothar Seger. "Die Schüssel auf dem Balkon nimmt Platz weg und sieht außerdem einfach nicht schön aus", findet Bürk.