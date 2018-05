Die Badesaison am Naturfreibad Klosterweiher rückt näher. Der Bootsverleih durch das Restaurant Seehaus läuft bereits. Derzeit ist der Wasserpegel abgesenkt, um Reparatur- und Reinigungsmaßnahmen trockenen Fußes vornehmen zu können. An der Bootsanlegestelle baut der städtische Bauhof große Steine zur Hangsicherung ein. Im Nichtschwimmerbereich werden die Spuren des Herbstes und Winters beseitigt. Die Mauer hat dank zusätzlicher Stützen ge halten. Offizielles Anbaden soll am Pfingstsamstag sein. Noch nicht ganz geklärt ist die Gültigkeit der Dauerkarten in benachbarten Freibädern. Fotos: Vaas