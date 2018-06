St. Georgen Stadt stellt die Weichen für den Umzug

Für Bürgermeister Michael Rieger war vorhersehbar, dass es für das Grässlin-Areal Interessenten geben wird, wie er erklärte: "Immerhin sprechen wir hier von einem Grundstück in Eins-a-Lage." Man habe mit der Firma Wahl eine "hevorragende Lösung gefunden". Aufgabe der Stadtverwaltung sei es gewesen, so schnell wie möglich alles für den Umzug der Firma in die Wege zu leiten. Auch für die künftige Zusammenarbeit sicherte Rieger die Unterstützung der Stadtverwaltung zu. "Schauen wir, dass wir Ihr Ziel verwirklichen können", sagte er.

Die anschließenden Wortmeldungen schlossen sich den positiven Ausführungen des Bürgermeisters an. "Wir werden alles tun, dass Sie so bald wie möglich anfangen können zu bauen", so Joachim Kleiner (FWV). Jochen Bäsch (FDP) wiederholte im Namen seiner Fraktion selbiges Versprechen. Constantin Papst (CDU) sprach von einer "guten Ergänzung für das Industriegebiet Hagenmoos", dass einen nach der "traurigen Geschichte um Grässlin" positiv stimme. Oliver Freischlader (SPD) betonte ebenfalls, man freue sich über die Standortwahl des Unternehmens. "Wir können versprechen, dass wir ein fairer und loyaler, wenn auch manchmal kritischer Partner sind", sagte er.

Am Abend zuvor wurde die Änderung des Bebauungsplans bereits im Ortschaftsrat Peterzell thematisiert, der ebenfalls einstimmig seine Zustimmung erteilt hatte. Ortsvorsteher Klaus Lauble sprach von einer "guten Sache".

Nach der Zustimmung soll nun schnellstmöglich eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit stattfinden. Die Offenlage wird derzeit vorbereitet. Damit ist ein weiterer Schritt getan, in einem Prozess, der durchaus Höhen und Tiefen hatte.

Während Rieger Ende April, als die Entscheidung des Unternehmens publik wurde, freudig betonte, man "empfange das Unternehmen mit offenen Armen", wurde Anfang Mai bekannt, dass sich Stephen Gunson, Area President EMEA bei Wahl, erneut mit Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun getroffen habe. Das Unternehmen, das zu dieser Zeit in Unterkirnach ein weiteres Grundstück ins Auge gefasst hatte, machte demnach offenbar klar, dass man einen schnellen Konsens wünsche – entweder in Peterzell oder Unterkirnach. Die Karten wurden erneut gemischt, die Situation war wieder ungewiss.

In der darauffolgenden Gemeinderatssitzung gab sich Braun kämpferisch: "Noch ist Wahl da und sollte es eine Möglichkeit geben, Wahl in Unterkirnach zu halten, werde ich alles möglich machen, um das zu erreichen." Eine Ansage voller Hoffnung, die nur eine Woche später allerdings verpuffte: Ende Mai gab Jörg Burger, kaufmännischer Geschäftsführer von Wahl, endgültig bekannt, dass man die Gemeinde voraussichtlich im Jahr 2020 verlasse.

Die beiden Geschäftsführer der Firma, Jörg Burger und Stephen Gunson, stellten in der Sitzung das Unternehmen vor. 1946 als Moser Elektrogeräte GmbH gegründet, wurde es 1996 von der Wahl Clipper Corporation übernommen, die weltweit 3300 Mitarbeiter in über 20 Ländern beschäftigt.

Das Unternehmen ist bis heute in Familienbesitz, CEO ist Gregory S. Wahl, Enkel des Gründers. Der künftige Standort in St. Georgen-Peterzell soll neben der Entwicklung und Produktion für Haarschneidemaschinen auch als Versandzentrale in über 60 Länder, als Verwaltungszentrale, sowie den Vertrieb und das Marketing in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika fungieren.