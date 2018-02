St. Georgen St. Georgener Fasnet auf CD verewigt

Corsin Kleiner, bestens vernetzt mit der Stadtmusik, hat die Aufnahme eingefädelt. Zunächst stand nur der Fohrebobbele Marsch zur Verfügung, da dieser von der Stadtmusik bereits eingespielt worden war.

Im Tonstudio des ehemaligen Stadtmusikleiters Jürgen Frommherz in Schallstadt traten dann "The Voices of Auerhahn" an, um zu der Konserve der Stadtmusik den Text beizutragen – in der Erstausgabe quasi als kleines Geschenk zum 50-jährigen Bestehen der Fohrebobbele.

Mittlerweile aber hatte die Stadtmusik auch das Lied der Bürgerwehr aufgenommen, nun stand auch hier nichts mehr im Weg.