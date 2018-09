St. Georgen "St. Georgen ist viel grüner als früher"

St. Georgen. Wie sehr hat sich die Bergstadt in den vergangenen Jahren verändert? Ist alles, was moderner gestaltet wurde, auch immer schöner? Den Fragen nach Veränderung der Stadtansicht ging der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte, Architekt Martin Rosenfelder, in einem Vortrag nach, den er in den Räumen der "Geschichtstruhe" hielt.