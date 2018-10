St. Georgen Sport ist ein Ausgleich

St. Georgen-Peterzell. Unter dem Motto "Lauf dich frei, ich spiel dich an" fand in der Grundschule Peterzell ein Grundschulaktionstag statt, der das Handballspielen in den Fokus rückte. Rund 25 Zweitklässler, die von Mitgliedern der Handballabteilung des TV St. Georgen betreut wurden, nahmen an der Veranstaltung teil.