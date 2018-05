St. Georgen Spirituelles Leben und Engagement

St. Georgen. Am Montag, 14. Mai, ab 20 Uhr gibt es wieder einen Gesprächsabend im Ökumenischen Zentrum, Schwarzwaldstraße 2 in St. Georgen. An diesem Abend wird über die Frage inwieweit spirituelles Leben und Engagement für die Welt zusammen gehören am Beispiel des Buddhismus vertieft. Thich Nhat Hanh und sein Weg stehen im Mittelpunkt.

Diakon Martin Höfflin-Glünkin und die Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Karin Nagel vertiefen Texte des Buches von Dorothee Sölles Buch "Mystik und Widerstand". Die Autorin zieht Verbindungen von religiösen Traditionen hin zu Freiheitsbewegungen der Gegenwart.

Weitere Informationen: Telefon 07721/845171 oder info@ erwachsenenbildung-villingen. de sowie diakon@eki-sagte.de