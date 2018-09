St. Georgen Spiegel provinziellen Wahnsinns

St. Georgen. Sie gehören zum Besten, was die Deutsche Kleinkunstszene aktuell im Genre Musikkabarett zu bieten hat und haben mittlerweile Kultstatus erreicht. Die Rede ist von der Folkband "Gankino Circus" aus Dietenhofen in Franken. Das Team des Theaters im Deutschen Haus freut sich, die Musiker mit ihrer neusten Show "Die letzten ihrer Art" nun am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Theater an der Mühlstraße präsentieren zu können.