St. Georgen Spenden gehen an ein Brandopfer

Am Adventskranz brannten drei Kerzen. Bereits im Vorfeld durften Lieder passend zur Adventszeit gewünscht werden, auch an dem Abend selbst äußerte noch der ein oder andere Besucher seinen Wunsch. Für nicht so ganz Textsichere war das Gesangbuch sehr hilfreich.

"Wie soll ich dich empfangen", "Zu Bethlehem geboren" bis zu "Gottes Sohn ist kommen" gehörten dazu. Heidi Weisser hatte mit dem Büchlein "Durch den Horizont sehen" passende Geschichten dabei. Da hat sich ein Indianer mit der Weihnachtsbotschaft befasst und festgestellt, dass diese voller Sünden sei. Angefangen von der schwangeren, unverheirateten Maria. Dann hat das Paar keine Bleibe gefunden und ist von bösen Menschen abgewiesen worden. Außerdem hatte das Neugeborene kein Bett und musste in einer Futterkrippe liegen. In einer weiteren Geschichte ging es um den Seemann John Newton, von dem die erste Strophe von "O du fröhliche" stammt. Auch dieses bekannte Lied haben die Besucher gerne mitgesungen. Der Posaunenchor hat begleitet und zudem eine Motette und "Amazing Grace" intoniert.

Reinbold sagte am Schluss: "Die Spenden für den heutigen Abend erhält eine Person, die durch einen Brand alles verloren hat, und der Posaunenchor stockt auch auf." Mit dem zum Abschied gespielten "Trommlerlied" endete das besinnliche gemeinsame Singen.