St. Georgen Spaß am Kesselberg

Das zaubert eine besondere Stimmung an den Hang und an die Schneebar. Dort gibt es Gutes für den Gaumen und wärmende Getränke. Der Spaß auf der Piste und die Geselligkeit am wärmenden Feuer werden an diesen Abenden am Kesselberg nicht zu kurz kommen. Die Fackeln werden nach Eintritt der Dunkelheit gezündet.

Der Liftbetrieb beginnt an den beiden Tagen bereits um 9 Uhr mit frischgewalzten Pisten und endet erst dann, wenn die Skifahrer den Heimweg antreten.