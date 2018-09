St. Georgen Soulmusik im FAB

Die Partyband spielt Soul, Funk Pop und Rhythm’n’Blues und ist viel auf Events in der Region unterwegs – ­dieses Jahr begeisterten die Musiker bereits beim Ferienzauber Rottweil und beim Burgfest in Singen.

Die großen Hits aus den vergangenen Jahrzehnten helfen dabei, die Menschen zum Tanzen und zum Feiern zu bringen. Alte und neuere Hits werden aktuell aufgerollt, bekommen einen besonderen Drive.

Die Band besteht ausnahmslos aus erfahrenen Musikern. Die Front bilden die Sängerin Bianca Neve und der Sänger Peter Arnegger. Der Gitarrist Werner Müller, der etwa die "Max Müller Band" gegründet hat und bei "Gams ’n’Rosslers" aktiv ist, hat ebenfalls jede Menge Bühnenerfahrung. Den Beat geben der in verschiedenen Formationen aktive Drummer Tom Scherlitz und der Bassist Jürgen Hall vor. Hall hat bei "Soultonic", "Voices of Joy", "So What" gespielt, teils wie bei "The Soulmachine" zusammen mit dem Percussionisten Önder Tekik und dem Profi-Tastenmann Max Marlier. Posaunist Matthias Werner kommt von "Fresh Lemons" und "The Second Line Band".