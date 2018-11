St. Georgen Sonderverkauf für Comedy-Show

Auch im 16. Jahr des Theaterbestehens wird es am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr die beliebte Mix-Show geben. Kabarettist Sebastian Nitsch moderiert und präsentiert an diesem Abend seine Kollegen. Mit dabei sind das Trio Zucchini Sistaz, Daniel Burley mit "The Cabaret of Magic" und Comedian Micha Marx. Das Ticket für den Abend mit vier Comedy-Künstlern kostet 19 Euro, Schüler zahlen 15 Euro.

Die Karten für den Abend werden bei einem Sonderverkauf im Theater im Deutschen Haus angeboten. Dieser findet am Dienstag, 4. Dezember, um 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Es werden maximal vier Karten je Interessent abgegeben.

Auch die Karten für das mittlerweile vierte "Dinner für 100", das in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft St. Georgen am Samstag, 26. Januar, im Theater angeboten wird, sind an diesem Abend erhältlich. Karten, die nicht über den Tisch gehen, werden danach über die Vorverkaufsstelle des Theaters zum Kauf angeboten. Die Karte zum Dinner kostet 18 Euro.