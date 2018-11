St. Georgen Sitzungssaal wird zum Basar

St. Georgen. Der große Sitzungssaal im Rathaus St. Georgen verwandelt sich in der ersten Adventswoche in einen großen fairen Markt. Vom 30. November bis 8. Dezember veranstaltet die "Initiative Eine Welt" ihre "Fairkaufsaustellung." Neben den bekannten Lebensmitteln gibt es eine vielfältige Auswahl an Geschenken und Nützliches für den Alltag.