St. Georgen Siegbert Hils erklärt Holzräderuhr

Gezeigt wird eine Holzräderuhr aus dem Jahr 1730 von Andreas Müller, der einer der ersten Uhrmacher in St. Georgen und in der Region war. Im uhrenmachenden Schwarzwald spielt die Stadt St. Georgen eine wichtige Rolle in der Uhrmacherei. Diese bildet die Grundlage für die fein-mechanische Industrie in der Stadt und somit auch für die Phono-Industrie. Bedeutende Maschinenfabriken sind dadurch entstanden.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden in St. Georgen Uhren und industriegeschichtliche Gegenstände gesammelt und in Heimatmuseen ausgestellt.

Im Phonomuseum ist in einer separaten Abteilung diese spannende Vorgeschichte der Uhren- und Feinwerktechnik-Region St. Georgen dargestellt. Eine Vielzahl von Uhren, Werkzeugen und verwandten Produkten mit direktem Bezug auf St. Georgener Uhrmacher, Handwerker und Fabrikbetriebe sind zu besichtigen.