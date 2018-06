St. Georgen Seniorin fühlt sich von Telekom betrogen

Der erneute Versuch war nach 20 Minuten erfolgreicher. Ein geschäftstüchtiger Mitarbeiter nahm die Anruferin aber wohl nicht sonderlich ernst. Er verwies auf die IT-Spezialisten, nannte eine Telefonnummer und erwähnte, dass diese nach dem Wochenende wieder zu erreichen seien. Die Frage, ob die Auskunft dort gebührenpflichtig sei, verneinte er.

Als die Anruferin kurz darauf ihr E-Mail-Konto öffnete, traute sie ihren Augen nicht. Da hatte doch tatsächlich der Mitarbeiter den Anruf dafür benutzt, um ein Programm für die kostenpflichtige monatliche "Computerhilfe" zu vermitteln. Davon war beim Gespräch allerdings überhaupt keine Rede. Es drängte sich der Verdacht auf, dass der Mitarbeiter so versuchte, die Anruferin über den Tisch zu ziehen.

Diese hat sofort ihr Anliegen bei der Telekom vorgebracht. Einer Mitarbeiterin bestätigte sie, dass sie den Vertrag rückgängig machen wolle. Mehrere E-Mails wurden nicht beantwortet. Keine Reaktion seitens der Telekom – weder eine E-Mail noch eine Entschuldigung zu diesem Vorfall. Hatte der Mitarbeiter nicht mit der Cleverness der Rentnerin gerechnet? In einem anderen Fall wäre wohl ganz einfach ein Vertrag zustande gekommen. Bei einem weiteren Anruf nannte ein Mitarbeiter die Telefonnummer für das Beschwerdemanagement in Bonn. Als die Geschädigte dort anrief, kam sie in der Telefonzentrale heraus. Wieder lief das Anliegen ins Leere.