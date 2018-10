St. Georgen Seltenes Zusammenspiel im "Öku"

Die Besucher durften "Duo op. 37" des in Neapel geborenen Ferdinando Carulli genießen. Bei Carl Maria von Webers "Divertimento op. 38" hat der darin vorkommende Walzer förmlich zum Tanzen eingeladen. Dass der Deckel des Korpus als Resonanzkörper herhalten kann, war bei Gerald Schwertbergers "Cuatro piezas para dos" zu hören.

Feurig und fein aufeinander abgestimmt spielte Ute Haas-Woelke Piano und ihr Mann Peter Woelke die Gitarre.

Frenetischer Beifall vonseiten der Zuhörer nach der Aufführung

Da die Gitarre annähernd 50 Jahre verschwunden gewesen sei, bezeichnete Woelke Joseph Kaspar Mertz als letzten Vertreter des Biedermeier. In dessen Tonstück "Wasserfahrt am Traunsee" war das Plätschern des Wassers zu vernehmen. Von Mario Castelnuovo-Tedesco stammt die "Fantasia op. 145" in zwei Sätzen. Woelke meinte: "Hier entstehen schöne Stimmungen, die zum Träumen einladen." Da dominierte abwechselnd das Piano und dann wieder die Gitarre.

Der Beifall war am Ende frenetisch und forderte förmlich die Zugaben heraus. Mit zwei Leckerbissen aus Spanien –­ dem "Bolero" von José Ferrer und "Lágrima" von Francisco Tárrega – entließ das Ehepaar die Besucher.

Obwohl das letzte Stück übersetzt "Träne" heißt, war den Besuchern nicht danach zumute, sie applaudierten abermals kräftig.