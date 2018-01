St. Georgen Sein Ziel: Die "Führerkultur" wiederbeleben

Schwarzwald-Baar-Kreis/Stuttgart. Gründung einer kriminellen Vereinigung, Rädelsführerschaft und Volksverhetzung: Die Generalbundesanwaltschaft sieht nach elf Prozesstagen die Anklagepunkte gegen Ralph-Thomas K. (rechts im Bild) und seiner Mitstreiterin Jutta V. "vollumfänglich bestätigt". Während die zwei Bundesanwälte für den 29-jährigen Schwarzwälder dreieinhalb Jahre Haft fordern, sehen sie bei V. mildernde Umstände – sie soll nur eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung erhalten. Die beiden hatten bis zur Abschaltung das bis dahin führende rechtsextremistische Internetportals im deutschsprachrigen Raum vor Altermedia betrieben.

In ihrem Plädoyer vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim erklärte die Generalbundesanwaltschaft, dass durch die Handlung der beiden Hauptangeklagten die Ideologie des Nationalsozialismus und Führerkultur "wiederbelebt" und das freiheitliche demokratische Staatssystem in Deutschland "beseitigt" werden sollte. Gerade zu zynisch sei es gewesen, dass die Plattform unter dem Deckmantel der "Meinungsfreiheit" betrieben wurde. "Das beweist, dass Sie wenig von der freien demokratischen Grundordnung verstehen!"

Erwiesen ist aus Sicht der Bundesanwälte außerdem: Durch Altermedia wurden strafbare und volksverhetzende Inhalte mit rechtsextremen Gedankengut verbreitet, um eine "braunzensierte Berichterstattung" für Interessenten und Mitglieder der Plattform und des dazugehörigen Forums anzubieten. Diese seien von Jutta V. und Ralph-Thomas K. unter klaren Richtlinien geführt worden. "Feindbilder" – also Linke, Juden und Ausländer – seien nicht willkommen gewesen. Weltbilder, die nicht der rechten Gesinnung entsprachen und auf der Plattform thematisiert wurden, hatten eine Sanktionierung zur Folge und K. selber sorgte für Löschung von Beiträgen, die Adolf Hitler beleidigten oder den Holocaust bestätigten.