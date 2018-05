St. Georgen Sechs Hektar Land aus Privatbesitz

In den nächsten Monaten soll die Ausweisung von möglichst vielen, attraktiv geschnittenen Baugrundstücken erfolgen. Diese werden für Einfamilienhäuser geeignete Größen zwischen 500 und 800 Quadratmeter bekommen. In beschränktem Umfang soll es Baufelder für Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau geben. Es wird darauf geachtet, dass der Zuschnitt möglichst jedes Grundstücks einen unverbaubaren Blick in den umliegenden Schwarzwald ermöglicht. Der Zuschnitt soll eine Vielzahl von Baugrundstücken ermöglichen und insbesondere auch die kommunalen Flächen am Nordrand planerisch einbeziehen.

Die Erschließung des Wohngebietes führt die bestehenden Stichstraßen aus dem bestehenden Wohngebiet Schönblick fort und verlängert diese so, dass der Verkehr nach Westen auf die angrenzende Bundesstraße ab f ließen kann. Für die An­bin­- dung an die Bundesstraße werden verschiedene Varianten erarbeitet. Es wird sichergestellt, dass die neue Erschließung eher zu einer Entlastung, in keinem Fall aber zu einer Belastung des bestehenden Straßennetzes am Schönblick und am Roßberg führt, versprechen die Planer. In dem neuen Wohngebiet sollen gezielt Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, möglichst unter Einbeziehung der bestehenden Hofgebäude. Es ist zudem ein Abenteuer-Spielplatz und ein Schlittenberg vorgesehen.

Die Erschließung soll sich am neuesten Stand der Technik und den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientieren. Zu prüfende Maßnahmen sind die Versickerung auf dem Gelände sowie eine einheitliche Versorgung durch eine regionale Fernwärmeversorgung. Das Gelände weist verschiedene Biotop Flächen aus, die in ihrem Zuschnitt und in ihrer ökologischen Wertigkeit variieren. Von versierten Fachleuten wird ein Vorschlag für eine Neugestaltung der Biotopflächen erarbeitet.

Die Projektentwickler suchen die enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Im kombinierten Verfahren werden die erforderlichen Voraussetzungen im Flächennutzungsplan und in der Bauleitplanung geschaffen. Dieses Verfahren ist recht zeitaufwendig. Mit ersten baureifen Grundstücken kann nicht vor 2019/20 gerechnet werden.

Um die angrenzenden Bewohner der Gebiete Robert-Koch-Straße sowie Am Silberbrünnele rechtzeitig in die Verfahren einzubinden, ist für Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung geplant.

St. Georgen (dvs). In der öffentlichen Fragestunde wollte Zuhörer Stephan Schmidt wissen, warum Aussagen aus dem Jahr 2002 keine Gültigkeit mehr haben. Es sei versichert worden, das Areal stehe unter Naturschutz und werde kein Bauland. Außerdem fragte er, ob es sich bei den Investoren hier um Spekulanten handle.

Bürgermeister Michael Rieger konnte über frühere Aussagen vor seiner Amtszeit keine Auskunft geben. Hansjörg Staiger (SPD) erinnerte an die Situation um die Jahrtausendwende. Damals habe St. Georgen noch ein funktionierendes Krankenhaus gehabt. Nach dessen Schließung habe es sich angeboten, dort das Altenheim zu bauen und Bauflächen zu erschließen. Es sei legitim, nach 16 Jahren weiter zu denken.

Georg Wentz (FPD) erinnerte an das Jahr 2008, als das Areal zwangsversteigert wurde. Der Gemeinderat habe zu wenige Mittel bereit gestellt, was ein Fehler gewesen sei. So erhielt der spätere Bürgermeister-Kandidat Stefan Schünemann den Zuschlag.

Manfred Epp, von Haus aus promovierter Steuer- und Unternehmensberater, erzählte, wie es zu seiner ersten Investition in eine fremde Immobilie kam. Er hatte für deren Sanierung ein Gutachten erstellt, das abgelehnt wurde. Er sei aber davon überzeugt gewesen und sei deshalb selbst aktiv geworden. So sei dies auch bei diesem Areal der Fall gewesen. Die Familie Schünemann fragte bei ihm an, ob er eine Vermarktungsmöglichkeit für das Areal sehe. Diese sei nicht an seiner Gesellschaft beteiligt. Er habe selbst zugegriffen, weil er vom Projekt überzeugt sei. Zur Familienpolitik gehöre langer Atem, versicherte sein Sohn Christian. Der promovierte Jurist lebte längere Zeit in Freiburg und war mit beteiligt an der Entwicklung des Vorzeigequartiers Vauban. Durch ihn stieg das Familienunternehmen ins Umweltgeschäft ein.

Joachim Kleiner (Freie Wähler) sah das Vorhaben positiv: "Wir brauchen Bauland". Dabei dürfe der bereits bebaute Bereich nicht belastet, sondern müsse vielmehr entlastet werden. Er sprach sich für eine Variante mit Anschluss an die B 33 aus.

Oliver Freischlader (SPD) befürwortete ebenfalls eine Erschließung von der Bundesstraße aus. Außerdem solle bereits rechtzeitig überlegt werden, wie das Gebiet an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden könnte.