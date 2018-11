St. Georgen Schwerer Unfall fordert fünf Verletzte

Ersten Angaben der Polizei zufolge war gegen 10.15 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Dacia auf der Landstraße von Brigach in Richtung Rohrbach unterwegs, als sie nach dem Gasthaus Engel aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie schleuderte auf die Gegenfahrbahn – just in diesem Moment kam hier ein BMW eines Paares aus dem Raum Böblingen entgegen. Der dortige Fahrer hatte keine Chance, einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, so dass es zu einer heftigen Kollision kam.

Zwar wurden bei dem Aufprall keine Personen eingeklemmt, jedoch erlitten alle Insassen Verletzungen. Sowohl das Paar im BMW als auch alle drei Personen im Dacia wurden verletzt.

Aufgrund der großen Anzahl an Beteiligten wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Seitens des Rettungsdienstes waren insgesamt fünf Rettungswagen aus dem gesamten Landkreis, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber, ein Leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter vor Ort. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr St. Georgen (vier Fahrzeuge und 22 Kräfte) an die Einsatzstelle gerufen. Diese übernahm auch zunächst die Versorgung der Insassen des BMW, da zunächst nicht ausreichend Kräfte des Rettungsdienstes anwesend waren.