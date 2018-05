Bei noch nicht ganz so sommerlichen Temperaturen aber trockener Witterung entführte Wanderführer Lothar Kaspar eine Gruppe Wanderer in die zauberhafte Landschaft des Königswaldes bei Oberwolfach. Mit wunderbaren Ausblicken über den Schwarzwald vom Gütschkopf aus ging es über das Hochplateau Schwarzenbruch an der Mooshütte vorbei wieder zum Ausgangspunkt der Vesperstube Schmalzerhiesli. Hier gab es die verdiente Vesperpause, bevor es für die Wanderer mit privaten Fahrzeugen wieder zurück nach St. Georgen ging. Foto: König