St. Georgen Auch Biobetriebe auf vorderen Plätzen

St.Georgen-Oberkirnach. Etwa 40 Züchter der Vorderwälder Rinder hatten sich die Zeit genommen, die Versammlung zu besuchen. Die immer weniger gehörnten Rinder sind keine absoluten Hochleistungs-Milchkühe, doch ihre hochwertige Milch mit hohen Fett- und Eiweißanteilen sowie das feinfaserige, zart-saftige Fleisch machen die Vorderwälder zu einer echten Zweinutzungsrasse. Daneben sind sie bis ins "hohe Alter" nutzbar, anders als viele andere Rassen, die nach zwei bis drei Laktationen am Ende sind.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Kuh "Elena", die bei Walter Fichter aus Peterzell im Stall steht. Sie hat seit ihrer Geburt im Jahr 2002 13 Kälber auf die Welt gebracht und insgesamt 120 101 Kilogramm Milch geliefert, was einem Durchschnitt von 8676 Kilo entspricht. "Turtle", die auf dem Untermühlbachhof in Peterzell lebt, hat zwar deutlich weniger Milchleistung, dafür aber bereits 16 Kälber geboren – sie wird nach Demeter-Grundsätzen gehalten, was dem strengsten Bio-Siegel entspricht.

Eine Ehrung erhielten Walter und Roland Fichter aus St. Georgen. Die wohl höchste Milchleistung aller Kühe im Züchterverein hat "Elisa 12" von Roland Fichter (Oberkirnach) abgeliefert. 10 044 Kilogramm Milch hat diese im vergangenen Jahr gegeben, allerdings rangiert sie dennoch nur auf Rang vier der Bestleistungen. In die Wertung fließen vor allem die Inhaltsstoffe Fett und Eiweiß mit ein. Und da konnten "Fina" und "Beauty" von Klaus Riesle (Gütenbach, Breiteckhof GbR) mit 9770 und 9055 Kilo wesentlich mehr punkten, da deren Milch wesentlich inhaltsschwerer wogen, ebenso Walter Fichters "Olga", die 9457 Kilogramm abgegeben hatte. Dafür konnte sich der Lokalmatador bei den 16 besten Kühen zehnmal behaupten. Im Durchschnitt aller Betriebe hat Fichter die Nase knapp vor dem Breiteckhof von Klaus und Pirmin Riesle, was die Inhaltsstoffe anbelangt.