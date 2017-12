St. Georgen Schulprojekt für Preis nominiert

Kern des bergstädter Projekts war der stetige Austausch mit den kolumbianischen Altersgenossen. Neben Live-Video-Chats via Skype wurden zahlreiche Emails und Briefe zwischen St. Georgen und Medellin hin- und hergeschickt, in denen sich die Schüler nicht nur kennen lernten, sondern sich über Aspekte des Themas austauschen. Dabei erfuhren die deutschen Schüler viel über beispielsweise Kinderarbeit, Drogenkonsum und Umweltzerstörung in Kolumbien. Im Austausch entstanden nicht nur zahlreiche Projekte, sondern auch Freundschaften, die bei gegenseitigen Besuchen auch persönlich gepflegt wurden.

Demnächst bestehe dazu, so Conzelmann, erneut die Gelegenheit. Fünf Schüler und ein Lehrer aus Medellin werden ab dem 18. Dezember zu Gast in der Bergstadt sein. Die Gruppe werde in den Familien der Siebt- und Achtklässler des TSG untergebracht. Gerade dieser persönliche Austausch habe bei den Schülern und deren Familien bleibenden Eindruck hinterlassen, sagt Conzelmann.

"Die Reaktionen auf das Projekt haben mich regelrecht berührt. Viele haben sich für den Austausch und die intensive Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit bedankt. Eine Mutter hat mir beispielsweise berichtet, ihr Kind sei durch das Projekt weltoffen geworden und interessiere sich seit dem auch über die Schule hinaus für das Thema", erzählt die Evangelisch-Lehrerin.

Conzelmann sei absolut überzeugt von dem Projekt und werde es deshalb mit einer neuen Klasse auf jeden Fall weiterführen. Unterstützt wird sie dabei auch von der Bundesregierung, die das Projekt finanziell unterstützt.