St. Georgen Schulnetzwerk für Deutschen Engagementpreis nominiert

Das Team aus der Bergstadt geht jetzt ins Rennen um "den Preis der Preise" für freiwilliges Engagement und hat die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden. Wer den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis gewinnt, entscheiden die Bürger. Noch bis zum 22. Oktober läuft ein Online-Voting unter www.deutscher-engagementpreis.de. Die ersten 50 Plätze gewinnen außerdem die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar.

Das St. Georgener Eine-Welt-Schulnetzwerk besteht aus Schülern, Eltern und Lehrern des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, der Realschule, der Robert-Gerwig-Schule und der Rupertsbergschule und engagiert sich in den Bereichen Bildung, Demokratie und Partizipation sowie Menschenrechte, Umwelt- und Naturschutz. Eng arbeitet man auch mit der schulübergreifenden Eine-Welt-AG St. Georgen zusammen.

Unter dem Motto "Think global – act local" will das Schulnetzwerk für Themen der nachhaltigen Entwicklung, des fairen Handels und des verantwortungsvollen Konsums sensibilisieren. Mit verschiedenen Aktionen will die Gruppe Wissen vermitteln und Bewusstsein für globale Zusammenhänge schaffen, aber auch zum Handeln und zur Übernahme von Verantwortung ermutigen.