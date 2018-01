Der Elternbeirat des Kindergartens Neuhausen veranstaltete einen Basar in der Schulaula. Das Angebot fand reges Interesse. Ob getragene ­Kleidung für Kinder in allen Größen, nicht mehr benötigtes Kinderspielzeug oder auch Kindersitze für das Auto, alles wurde angeboten. An den zwölf Ständen herrschte reger Betrieb. Das Team um die Vorsitzende des Elternbeirats, Katharina Ortlepp, sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Es wurde auch bewirtet. Wer wollte durfte zugunsten des Kinderschutzbunds Rottweil einen Obolus geben. Foto: Hoffmann