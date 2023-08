Rund 600 000 Liter Wasser aus dem St. Georgener Hallenbad stehen dem örtlichen Bauhof auch in diesem Jahr wieder zum Gießen der Blumen im Stadtgebiet zur Verfügung. Das gesamte Wasser aus dem Hallenbad, das für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohnehin jeden Sommer komplett abgelassen werden muss, landete statt in der Kanalisation in stillgelegten Hochbehältern im Hochwald sowie in städtischen Zisternen. Hier wird das kostbare Nass gelagert – bis es entweder als kühle Erfrischung für die St. Georgener Blumenpracht oder im Ernstfall als Löschwasserreserve für die Feuerwehr Verwendung findet.

Im Jahr 2022 hatten Stadtverwaltung, Bauhof und Feuerwehr das Vorhaben erstmals umgesetzt – um Ressourcen zu schonen und vor allem auch angesichts des sehr trockenen und heißen Sommers im vergangenen Jahr, der nicht nur das Wald- und Flächenbrandrisiko steigen ließ, sondern auch besondere Anstrengungen in puncto Wassersparen notwendig machte. Denn normalerweise bedient sich der Bauhof zum Gießen der Bepflanzung im Stadtgebiet aus dem Trinkwassernetz.

Bis auf 200 000 Liter aufgebraucht

Obwohl der laufende Sommer bisher auch mit langen Regenphasen aufwartet, stand eine Wiederholung der Aktion für die Beteiligten außer Frage, wie Bürgermeister Michael Rieger in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause berichtete. Die Aktion im vergangenen Jahr hatten Bauhof, Feuerwehr und Stadtverwaltung schon damals als großen Erfolg bewertet – in der Rückschau konnte Rieger verkünden, dass das im vergangenen August aus dem Hallenbad abgepumpte Wasser bis auf etwa 200 000 Liter verbraucht worden war.

Aktion dauerte zehn Stunden

Und so waren sämtliche Abteilungen der St. Georgener Feuerwehr auch in diesem Jahr wieder im Einsatz, um das kühle Nass aus dem Hallenbad an seinen neuen Bestimmungsort zu befördern. Bereits Ende Juli hatte die Aktion stattgefunden, bei der nach Angaben der Feuerwehr eine Wasserförderstrecke über rund 2,5 Kilometer und mit fünf Pumpen aufgebaut wurde. Etwa zehn Stunden dauerte es demnach, bis das Hallenbad leer gepumpt war. Auch mit einem Tanklöschfahrzeug und einem Tankfahrzeug wurde das Wasser in die Hochbehälter sowie zu den Zisternen im Stadtgebiet transportiert. Dort wartet es nun auf seinen Einsatz.