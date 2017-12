St. Georgen Schneider weiterer Partner

Für Schneider und das TSG liege die Kooperation nahe, machten die künftigen Partner deutlich. "Mehr als Hundert Schüler aus Tennenbronn gehen am TSG zur Schule, viele sind auch verwandtschaftlich mit dem Unternehmen verbunden", sagte TSG-Schulleiter Ralf Heinrich, der mit seinem Kollegen Zoran Josi povic durch die Sitzung führte.

Auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar erneuerte die Partnerschaft mit dem TSG. Ein anschauliches Beispiel dieser langjährigen Kooperation war zu Beginn der Sitzung in Form eines musikalischen Beitrags des Schlagzeugensembles des Gymnasiums zu hören – auf Instrumenten, die von der Sparkasse finanziert wurden.

Neben einem Rückblick – die Auszeichnung zur Fairtrade-Schule, der Eine-Welt-Abend des Schulnetzwerks, das Weltklasse-Projekt mit Kenia, um nur einige wenige zu nennen – wurde ein Ausblick auf kommende Projekte am TSG gegeben.

Vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich wird die Schule neue Wege einschlagen. Künftig wird in den Fächern der Naturwissenschaft und Technik (NWT) CAD und CAM Einzug halten. Hinter den Abkürzungen steckt das computerunterstützte Konstruieren und Fertigen von Bauteilen. Zwei Ereignisse seien Ausschlaggebend für das neue Technik-Konzept gewesen, erklärte NWT-Abteilungsleiter Alexander Mosbacher. Zum einen wurde im gymnasialen Lehrplan von 2016 die Konstruktion am Computer neu festgeschrieben, zum anderen kämen Schüler bei ihrem BOGY-Praktikum in den Firmen regelmäßig mit CAD- und CAM-Programmen in Berührung.

In der Praxis sollen die Schüler etwa technisches Zeichnen am Computer lernen oder einzelne Bauteile auf einem 3D-Drucker herstellen. Unterstützt wird die Schule dabei von Solidcam aus Schramberg, die die Software zur Verfügung stellt. Bei EBM-Papst können die Schüler unter anderem auf CNC-Fräsen zurückgreifen.

Die praktische Umsetzung des Themas erprobt derzeit eine neu geschaffene AG "Formel 1 in der Schule". Dabei vermarkten, konzipieren und stellen Schüler einen Rennboliden im Miniaturformat her und nehmen mit ihrem Projekt an einem internationalen Wettbewerb im nächsten Jahr teil.

Dabei kommt es aber nicht nur zur Kooperation mit der Wirtschaft, sondern auch zur Kooperation zweier Schulen: Am Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium wird es die AG ebenfalls geben.