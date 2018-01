St. Georgen Schneefall führt zu Stau auf der Bundesstraße

Bereits am Dienstagabend ist ein 20-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto von der Bühlstraße abgekommen, die zu dieser Zeit schneebedeckt war, und ins Schleudern geraten. Laut Polizei ist der junge Fahrer mit seinem Wagen dabei gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto gerutscht. Dieses wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf ein davor parkendes Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall zogen sich die weiteren Insassen, eine Elfjährige und eine 16-Jährige, leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Am Mittwoch kam es zudem gegen 9 Uhr auf der B 33 zum Verkehrschaos: Zunächst geriet ein Lastwagen an der leichten Steigung kurz hinter der "Schoren-Kreuzung" in Richtung Villingen ins Rutschen und stand daraufhin quer. Danach stellte sich noch ein zweiter Lastwagen in diesem Bereich quer. Daraufhin bildete sich ein Stau, der von Villingen-Schwenningen kommend bereits vor dem Ortseingang Peterzell begann und sich aus Richtung Triberg kommend durch ganz St. Georgen zog. Autos, die versuchten an der Kreuzung nach Peterzell in die Bundesstraße einzubiegen, mussten auf eine Lücke in den dicht gedrängten Fahrzeugen warten.

Nach knapp einer halben Stunde begann der Verkehr langsam wieder zu fließen. Zwischen Peterzell und der Firma J.G. Weisser blockierte indes ein Fahrzeug mit angeschalteten Warnblinkern weiterhin eine der beiden Spuren.