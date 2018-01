St. Georgen Schneefall erschwert den Spatenstich

Entstehen sollen 36 Drei- bis Vierzimmerwohnungen, geeignet für alle Altersgruppen, besonders auch für junge Familien. Sie böten eine große Bandbreite, seien für jeden Bedarf geeignet und barrierefrei. Partner beim Verkauf der Wohnungen seien die Sparkasse Schwarzwald-Baar sowie die Volksbanken Schwarzwald-Baar-Hegau und Mittlerer Schwarzwald.

Reizvolles Projekt mit guter Anbindung an die Infrastruktur

Bürgermeister Michael Rieger erinnerte an die Ursprungspläne, das alte Krankenhaus einer Nachnutzung zuzuführen, was leider nicht klappte. Das war traurig, allerdings sei es auch eine Riesenchance gewesen. Nun entstehe ein reizvolles, ganz besonderes Projekt. Die Architekten hätten sich enorm viel Gedanken gemacht. Das Gebiet biete alles, was man sich nur wünsche könne, den Blick über den Schwarzwald, kaum Verkehr sowie kurze Wege zu Schulen und Freizeitanlagen. Die Anlage sei mit das Beste, was die Region derzeit zu bieten habe. "Schöner kann man eigentlich nicht wohnen." Zudem tue das Projekt der ganzen Stadt gut. Als Potenzial sah Rieger, dass von den 5500 Arbeitsplätzen St. Georgens die Hälfte Einpendler sind.

Den Anwohnern dankte Michael Rieger für ihre Geduld ob der Belastungen durch die viele Bautätigkeit. Ein bisschen Drama sei immer der Genehmigungsprozess, der dieses Mal sieben Monate beanspruchte. Unzählige Vorschriften machten es schwierig, solche Projekte zu rea­lisieren.

Jede Stadt sei in der Pflicht, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und dabei auf Bauträger angewiesen. Das Investierten im ländlichen Raum sei aber keine Selbstverständlichkeit mehr. Geldgeber gingen dorthin, wo es höhere Mieten gebe. Deshalb rechne er es der FWD hoch an, dass sie das mache. Das Vertrauen in den Gemeinderat sei gut angelegt. Die Stadt wisse, dass sie in der Bringschuld sei, beispielsweise bei der Stadtsanierung. Er sei enorm froh, dass der Spatenstich im Januar stattfinde, nachdem die Genehmigung im Dezember 2017 erfolgte. Das sei ein tolles Zeichen, dass die FWD das Projekt entstehen lasse.

Nach dem offiziellen Teil wagten sich die am Projekt beteiligten trotz widriger Witterung nach draußen, um den Spatenstich vorzunehmen.