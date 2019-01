St. Georgen Schlechte Karten für Mieter?

Gemeinden müssen Wandel gestalten

Eine Möglichkeit, Wohneigentum weiterzugeben, sah Flaig in Erbpacht oder dem Ankauf von Grundstücken durch Kommunen, um so Einfluss auf deren Verwendung zu haben. Gemeinden, die den Wandel gestalten, seien letztlich die Gewinner und blieben länger lebenswert.

Laut Oliver Freischlader gibt es Konkurrenz zwischen Kommunen, Investoren gingen lieber nach Stuttgart. Auch wollten viele Ältere bis zu ihrem Tod in ihren Wohnungen leben. Sie kenne keinen einzigen, der raus wolle, meinte auch Carola Erchinger, die bei einem ambulanten Pflegedienst arbeitet.

Es gebe kein Patentrezept, so Flaig. Aber wer nicht anfange, bekomme es künftig nicht hin. Konkurrenz unter Kommunen sei katastrophal. So stünden später alle mit weniger da. Man müsse Annehmlichkeiten wie wegfallende Schneeräumpflicht kommunizieren und schon 60- bis 70-Jährige ansprechen. Die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen sei riesig.

Laut Birgit Helms stehen in Königsfeld viele Häuser unter Denkmalschutz und benötigen hohe Investitionen zur energetischen Sanierung. Man brauche das Geld junger Familien zur Sanierung, so Flaig. Alte Häuser seien oft nicht viel Wert, Abbruchkosten müssten vom Grundstückspreis abgezogen werden. Laut Hansjörg Staiger muss St. Georgen als Industriestandort für zweieinhalbtausend Einpendler ein moderates Maß an Baugebieten vorhalten. Flaig warb für zweigleisige Vorgehen. Die Industrie sollte Namen Kaufwilliger nennen, diese einen Vorvertrag für Grundstücke abschließen.

Geräuschpegel führt zu Konflikten

Gerhard Jäckle sprach von Wanderungsbewegungen Älterer von Ballungszentren in den ländlichen Raum. Marc Winzer war der Meinung, dass Mieter heute "ganz schlechte Karten" hätten. Mietnomaden machen nach Meinung von Flaig aber nicht einmal ein Promille der Zahlen aus. Axel Maier meinte, dass schlechte Schalldämmung Häuser oft schwer teilbar mache, beziehungsweise dass das zu Konflikten führen könne. Flaig riet zur Gründung von Vermietungsgesellschaften durch Landkreise, um so Mietern Probleme abzunehmen. Auch sollten Gemeinden Leerstandspotenziale untersuchen.