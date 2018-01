St. Georgen Schlagkraft auf Dauer gefährdet

Eine fünfstellige Entnahme aus der Rücklage musste Kassierer Andreas Hils vermelden. Nicht nur der letztjährige Jahresausflug hatte richtig Geld gekostet, sondern vor allem das Zelt der Feuerwehr. "Wir haben eine gigantische Summe investieren müssen", klärte ergänzte der Kommandant. Zunächst habe man erfahren müssen, dass an das Zelt wegen Hygiene-Vorgaben ein erneuter Anbau sowohl ans Küchenzelt wie auch an die Kaffeestube erfolgen musste.

"Wir waren der Meinung, diese paar Balken und Stangen und die Zeltbahn, das sei ein Klacks. Dann erklärte uns der TÜV, dass er dazu eine Statik sowie eine Prüfstatik braucht, was aber so richtig Geld gekostet hat", rechnete er vor. Dazu habe man beschlossen, den Kameraden der Altersmannschaft eine neue Ausgehuniform zu bezahlen. In Eigenleistung – in der Hauptsache durch Franz Günter und Hartmut Storz – wurden die Toiletten grundrenoviert.

In neue Hände legte Hans Aberle die Leitung der Altersmannschaft: Martin Weißer, der seit einem Jahr "im Ruhestand" ist, wird das zukünftig wahrnehmen. Der Jahresausflug der Teilortswehr wird diesmal nur eintägig, er soll am 15. September mit Rahmenprogramm nach Bötzingen zum Weinfest führen. Gemeinsam mit den benachbarten Feuerwehren aus Rohrbach, Unterkirnach und St. Georgen und Nußbach soll es auch 2018 Proben geben. Beim neuen Stall des Mitglieds Gerhard Weißer am Winterberg soll dabei die Übung mit Unterkirnach stattfinden, also direkt an der Gemarkungsgrenze.