St. Georgen Sanfte Töne grüßen von der Moldau

St. Georgen. Peter Dönneweg erklärte, wie die einzelnen Teile des Cello bezeichnet werden. Aus seiner Kindheit in Leer erzählte er, wie er selbst zum Cellospiel gekommen ist. Ein altes, defektes Instrument lag auf dem Speicher. Der Vater ließ es reparieren. Mit seinen kleinen Fingern war es schwierig, zu spielen. Als er auf dem Weg zum Unterricht war, hat ihn eine Frau mit dem Fahrrad umgefahren – und das Cello war demoliert. So fing er damals mit dem Klavierspiel an.

Auch zu den einzelnen Musikstücken wusste Dönneweg Interessantes zu berichten. Die Cellisten des Schwarzwald Kammerorchesters verzauberten die Zuhörer zunächst mit bekannten Stücken aus dem klassischen Bereich. Darunter war von Johann Sebastian Bach die Kantate, BWV 156, "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" sowie Jaques Offenbachs "Can Can" aus "Orpheus aus der Unterwelt".

Eine besondere Freude war es, der achtjährigen Clara Kefer und ihrer zehnjährigen Schwester Greta mit ihren Celli zuzuhören. Sie spielten die "Carmen Suite" von Georges Bizet hingebungsvoll. Ihr Vater Jochen hat alle Stücke dieses Konzertes arrangiert.