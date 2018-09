St. Georgen Rücklaufquote für weiteres Vorgehen entscheidend

St. Georgen. Offene Straßengräben, Absperrungen, große Spulen mit dicken, orangefarbenen Kabeln – dass der Breitbandausbau in der Bergstadt vorangetrieben wird, ist immer wieder an Straßenabschnitten zu bemerken. Doch was ist bislang geschehen und wie geht es weiter?

Im Juli 2017 fiel mit dem Spatenstich im Gewerbegebiet Hagenmoos der Startschuss für den Breitbandausbau in St. Georgen.

Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle auf Nachfrage mitteilt, sei seither das Gewerbegebiet Hagenmoos, der erste Bauabschnitt in Peterzell, das Gebiet Winterberg, die Industriestraße sowie das Stadtgebiet bis hin zum Schulzentrum erschlossen. "Derzeit läuft die Erschließung des zweiten Bauabschnitts von Peterzell und von Nachzüglern des bestehenden Ausbaugebietes", sagt er. Vorausgesetzt, dass das Wetter weiter mitspielt, soll Peterzell noch dieses Jahr "soweit abgeschlossen werden".