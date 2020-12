St. Georgen Recht unterschiedliche Angebote

Ein weiteres Angebot war das Weihnachtssingen mit Kantor Jochen Kiene, bei dem Gäste virtuell dabei sein und mitsingen konnten. Aufgrund der hohen Fallzahlen in Tennenbronn fanden dort katholische Gottesdienste nur als Livestream statt. Das selbe galt für die evangelische Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn.

In der St. Georgener Lorenzkirche, in der Mehrzweckhalle Peterzell und in Langenschiltach fanden aber Gottesdienste statt. Helfer achteten genau darauf, dass Abstände zwischen nicht zusammengehörenden Gruppen eingehalten wurden.

Sowohl die katholische als auch die evangelische Gemeinde stellen auf ihren Homepages Videos vergangener Gottesdienste zur Verfügung. Das gleiche gilt für die Schwarzwaldgemeinde, die zudem an Heiligabend eine Waldweihnacht beim Grillplatz am Großbauer Linde anbieten wollte. Diese wurde aber aufgrund der unsicheren Wetterlage kurzfristig abgesagt, wie Pastor Lothar Trensch mitteilte. Er berichtete auch vom Kuriosum, dass bei einer Besichtigung des Platzes einige Tage vor Heiligabend Polizisten in zwei Streifenwagen vorbeischauten, die offenbar von aufmerksamen Bürgern benachrichtigt worden waren.

Wetter spielt nicht mit

Aus der Not eine Tugend machen, wollte auch die evangelische Gemeinde Eben-Ezer mit einem "Special Heilig Abend Parcours" auf dem Schmidt-Parkplatz auf der Seenbauernhöhe, zu dem sich 60 Personen angemeldet hatten. Das Vorhaben musste aber kurzfristig aufgrund des stürmischen Wetters abgesagt werden. Laut Pastor Detlef Kühne ist aber daran gedacht, im nächsten Jahr einen neuen Versuch zu wagen.

Die evangelisch-methodistische Kirche bot keine Präsenzgottesdienste an, dafür aber Videos von Gottesdiensten, die an Interessierte geschickt wurden.