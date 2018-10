St. Georgen Rauchen wird bei Jugendlichen zum Auslaufmodell

St. Georgen. Die Klasse 10b der Realschule St. Georgen hat erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb für rauchfreie Klassen "Be Smart – Don’t Start" teilgenommen. Dafür wurden die Jugendlichen nun von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit einem Preis ausgezeichnet. "Die Klasse liegt damit im Trend, denn deutschlandweit ist Rauchen immer mehr out", erklärte Michaela Rabsch-Baranowski von der Krankenkasse in St. Georgen bei der Preisübergabe. Lag laut dieser die Raucherquote bei den zwölf- bis 17-jährigen Jugendlichen 2001 noch bei 28 Prozent, ist diese inzwischen auf zehn Prozent gesunken – ein historischer Tiefstand. "Es ist toll, dass sich die Schüler fürs Nichtrauchen engagieren." Die Klasse hat neben der Auszeichnung zwei Aktiv-Boxen mit Bewegungsspielen gewonnen.