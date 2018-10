St. Georgen Rat erteilt Rewe vorerst Absage

Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle in der Sitzung erklärte, gehe aus der Anfrage nicht die Gesamtgröße der bestehenden, genehmigten Verkaufsfläche hervor. "Das hat das Landratsamt bereits bemängelt und nachgefordert", erklärte Tröndle. Denn bauplanungsrechtlich gibt es Maximalwerte, die bei der Verkaufsfläche des Lebensmittelmarkts bei 1200 Quadratmetern und beim Getränkemarkt bei 350 Quadratmetern liegen.

Ein weiteres Problem stellt das Leitungsrecht dar. Durch die Erweiterung würde ein auf dem Grundstück verlaufender Kanal komplett überbaut. "Eine Umlegung gestaltet sich sehr schwierig", so der Stadtbaumeister. Hier müsse eine neue Lösung gefunden werden.

Hans-Peter Rieckmann (FW) sprach sich eindeutig gegen die Pläne des Lebensmittelmarktes aus: "Ich sehe das Vorhaben grundsätzlich kritisch." In St. Georgen bestehe bereits eine Überversorgung an Einkaufsmärkten. Als Beispiel nannte er die geplante Neueröffnung einer Netto-Filiale auf dem ehemaligen Lidl-Gelände im Brudermoos. Dies bedeute angesichts des Neubaus von Lidl in der Industriestraße eine weitere Steigerung des Angebots.