St. Georgen Raritäten aus Holz und Blech

Aber auch Grammophone waren nicht fehlerlos. Anfangs drückte das gesamte Gewicht von Tonarm und Trichter mit etwa 300 Gramm auf die Platte. Das beschädigte oft die Rille, die Nadel musste nach spätestens zwei Plattenseiten getauscht werden. Dieses Problem wurde allerdings relativ bald behoben.

Ab etwa 1900 wurden Grammophone industriell gefertigt. Die große Anzahl der Exponate im Phonomuseum zeugt davon. Zu sehen sind neben wahren Miniaturgeräten, die zerlegt in einem kleinen Köfferchen Platz haben, und eleganten Einbaumöbeln, auch Geräte, die ob ihrer Größe nur in einem Salon Platz fanden. Ein Extrembeispiel ist ein Grammophon, bei dem der Trichter alleine schon um ein Vielfaches größer ist als "normale" Geräte. Dieses spezielle Ausstellungsstück war laut Weisser aber wohl eher ein Prestigeobjekt, denn der Trichter ist zwar mit Schlangenhaut überzogen, aber dadurch bedingt von eher geringerer klanglicher Qualität.

Überhaupt sage die Größe des Trichters nicht viel über Lautstärke und Klangqualität aus, so Weisser. Holz sei am Besten geeignet, Blech eher weniger. Das wurde aber trotzdem oft aus Kostengründen verwendet und per Bemalung als Holz getarnt.

Unter den Exponaten findet sich auch so manche Kuriosität. Beispielsweise ein Gerät, das mit einem Sterling-Heißluftmotor angetrieben wird. Dieser sorgt per Spiritusbrenner, durch Aufheizen und Abkühlen, für die erforderliche Bewegung. Herkömmliche Geräte wurden dagegen per Federantrieb in Gang gehalten und per Kurbel aufgezogen.

Ein anderes Exponat spielt nicht nur Musik, sondern lässt eine von hinten beleuchtete Papierwalze rotieren, auf der verschiedene Motive zu sehen sind. Spektakulär ist ein Reklamegrammophon, das dank einer Beleuchtung und einer rotierenden, mit farbigen Glassteinen versetzten Kugel beim Abspielen ein kunterbuntes Schauspiel bietet.

Andere Geräte warten mit einer Lautstärkeregelung durch drehbare Holzplatten auf, lassen ein Püppchen tanzen oder bieten eine Saitenbespannung über dem Lautsprecher. Letzteres sollte angeblich zu einem sphärischen Klang führen. Eines der teuersten Geräte – ein Salongrammophon – ist mit Klavierlack veredelt und kostete damals 1180 Reichsmark.

Eine Kuriosität ist ein französisches Gerät. Der Hersteller wollte Patentzahlungen vermeiden und entschied, die Platte von innen nach außen abzuspielen und statt einer Stahlnadel einen geschliffenen Halbedelstein zu verwenden, was laut Weisser langlebiger war. Das System setzte sich trotzdem nicht durch.

Eine echte Rarität ist ein Gerät des St. Georgener Feinmechanikers Fritz Müller. Er fertigte in Handarbeit nur drei Grammophone im Stile eines Schwarzwälder Bauernhauses an. Recht respektabel nennt Weisser auch einige der Reisegrammophone. Für den Schall sorgten faltbare Trichter. Diese Geräte waren es auch, die ab etwa 1930 mit dem Dual-Motor ausgestattet waren. Später gab es knallbunte, aus Plastik gefertigte Kindergrammophone. Eine kleine, aber wichtige Änderung war ab etwa 1942 die Verwendung von Vinyl- anstatt Schellackplatten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

In unserer Serie werden in unregelmäßigen Abständen Texte über Ausstellungsstücke aus dem Phonomuseum und deren Geschichte veröffentlicht –­ vom Phonographen über das Orchestrion bis hin zum Grammophon.