St. Georgen Publikum applaudiert begeistert

In Kooperation mit dem Rollmops-Theater zauberte Regisseur Olaf Jungmann ein äußerst unterhaltsames Stück auf die Bühne. Nicht nur die Bühnendekoration stammt von ihm, er selbst war auch dreifach in Aktion. Zunächst spielte er einen Großvater, dann lieh er dem alten Griesgram seine Stimme und als Vorleser war er ebenfalls tätig. Gekonnt und bestens für alle Anwesenden verständlich war seine Aussprache. Für den richtigen Ton sorgte Lynes Duffner. Dieser war auch für den schaurigen Echohall des Geistes verantwortlich, den Jessica Lippert in weißem Gewand darstellte. Auffallend waren die von Beate Stroka gefertigten Puppen. Zum einen für den Hauptdarsteller als Kind und ebenso als Greis. Die Falten in seinem griesgrämigen Gesicht mit der langen Nase waren nicht zu übersehen, beinahe konnte man sich davor fürchten. Deshalb ist das Theaterstück "Die Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens erst für Kinder ab acht Jahren zu empfehlen. Cornelia Schmid als Mitwirkende sagte während der ganzen Aufführung kein Wort, sie hatte aber die wichtige Aufgabe, die Puppe in die richtige Position zu bringen. Das ist ihr anschaulich gelungen. In dem lehrreichen Stück geht es um den Geiz und die Sparsamkeit des alten Scrooge. Für ihn ist Weihnachten und das damit verbundene Schenken unnötig. Jedes Jahr versucht sein Neffe, ihn an diesen Tagen aufzuheitern oder umzustimmen. Das gelingt ihm jedoch nicht. Als jedoch in der Weihnachtsnacht plötzlich Scrooges ehemaliger Geschäftspartner Jacob Marley als Geist erscheint, beginnt das Nachdenken. Scrooge bekommt es mit der Angst zu tun und wandelt sich. Am Ende singt er mit allen zusammen fröhliche Weihnachtslieder. Das Publikum applaudierte am Ende begeistert für die gelungene Aufführung.

Das inhaltsreiche Stück wird noch am 3., 10., 17. sowie 26. Dezember, jeweils ab 15 Uhr aufgeführt. Saalöffnung ist um 14.30 Uhr. So bleibt noch Zeit für die angebotenen frischen Waffeln.

Lynes Duffner, Marlon Grano, Olaf Jungmann, Jessica Lippert, Silas Lippert, Cornelia Schmid und Beate Stroka.