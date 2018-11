St. Georgen Prototypen unterstützen bei Kaufentscheidung

St. Georgen (spr). Wie kann immaterielle Leistung wie eine Service- oder Dienstleistung über Prototypen dargestellt werden? So lautete die Kernfrage eines Projekts, an dem die Hochschule Furtwangen (HFU) und das Virtual Dimension Center im Technologiezentrum (VDC) zusammen mit verschiedenen Industrieunternehmen drei Jahre geforscht haben. Kommende Woche werden die Ergebnisse bei einer Veranstaltung in der Stadthalle St. Georgen präsentiert.