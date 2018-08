St. Georgen "Preview" für die CDU-Abgeordneten

Eines sei vorne weggenommen: Nicht nur Thorsten Frei, sondern auch seine Parteifreunde zeigten sich begeistert davon, welch gewichtige Sammlung von bedeutenden Künstlern in der Bergstadt beherbergt ist. Denn: Angesichts der über 1000 Werke, die die Sammlung umfasst, würden laut Sammlungsleiterin Hannah Eckstein "manche Museen vor Neid erblassen".

Der Bundestagsabgeordnete Frei war es auch, der gemeinsam mit Rombach die Sammlung anschauen wollte – der ehemalige CDU-Stadtverbandsvorsitzende Manfred Scherer organisierte daraufhin den Stadtspaziergang durch St. Georgen mit zahlreichen externen "Räumen für Kunst" – angeführt von Eckstein.

Sie ging dabei auf die Geschichte der Unternehmerfamilie Grässlin und die Hintergründe der Sammlung ein, die ihren Ursprung in den 1970er-Jahren hat. Die CDU-Mitglieder durften bei dem Rundgang zugleich eine Besonderheit erleben. Denn als Teil des neuen Konzeptes sind in der kommenden, noch nicht eröffneten Ausstellung auch Werke aus der Sammlung Wiesenauer zu sehen – ein Stuttgarter Sammlerehepaar, das mit dem "Gastspiel" einen Einblick in die Werke des Bildhauers und Objektkünstlers Meuser ermöglicht. "Sie erleben mit dem heutigen Stadtspaziergang deshalb schon mal eine Preview auf die kommende Ausstellung", erklärt Eckstein.