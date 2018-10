St. Georgen Polizeieinsatz mit Sperrung in St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk/nk). Bis Redaktionsschluss war nicht klar, was genau in der Bergstadt am Abend geschah. Abgesperrt wurden die Kreuzungen Weidenbächlestaße/Hebelstraße und Bahnhofstraße/Weidenbächlestraße. Die Polizei sprach von einer ernsten Lage in einem Mehrfamilienhaus.