St. Georgen Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Die Polizei hat einen der mutmaßlichen Täter festgenommen, die am Fastnachtsdienstag einen 37-Jährigen vor einem Bistro nahe des Bärenplatzes krankenhausreif geschlagen haben. Laut Pressesprecher Michael Aschenbrenner wird der Tatverdächtige derzeit noch verhört. "Wir hoffen, dass wir bald mehr wissen zur Motivlage", erklärt er.

In den sozialen Netzwerken war derweil die Rede von einer politisch motivierten Tat. Demnach sei das Opfer offenbar dunkelhäutig. Die Polizei konnte dies auf Nachfrage weder dementieren noch bestätigen. Bei dem 37-jährigen, so Aschenbrenner, handle es sich um einen französischen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen dauern auch im Hinblick auf noch unbekannte Personen an.