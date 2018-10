St. Georgen Politisches Interesse wird geweckt

Moderiert wurde das Jugendforum von Udo Wenzl, der freiberuflich in der Kommunalberatung tätig ist und solche Events sowohl im Kinder- und Jugendbereich, als auch mit Erwachsenen begleitet. Wenzl zeigte sich vom Elan der jungen Bergstädter begeistert. "St. Georgen hat eine gute Kultur", bilanzierte er und verwies auf die Kontinuität, mit der das Forum seit 2012 betrieben werde. "Die Stimmung hier ist schon immer gut – ich glaube, seit der ersten Stunde", so Wenzl. Das sei nicht zuletzt auf die Unterstützung der Stadt und der Schulen zurückzuführen.

In vier Gruppen erarbeiteten die Schüler an diesem Vormittag mögliche Themen für den neuen Jugendgemeinderat. Das Ergebnis: Vor allem die Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie der digitalen Infrastruktur sind gewünscht. Des Weiteren kamen die Idee eines Wasserspenders in der Innenstadt und der Wunsch nach Aufenthaltsorten für Jugendliche im Winter auf.

"Geplant ist, dass der neugewählte und der alte Jugendgemeinderat noch mal zusammenkommen", erklärt Esterle. Dann werde geschaut, was sich umsetzen lässt. Einen ersten positiven Effekt hat das vierte Forum indes schon mit sich gebracht: Bereits acht Jugendliche haben erklärt, dass sie sich für die Wahl aufstellen lassen möchten.

Der Jugendgemeinderat wird im November gewählt, der genaue Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben. Das Gremium besteht aus 15 Mitgliedern, die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wahlberechtigt ist jeder, der am Wahltag das 14., jedoch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz in St. Georgen hat. Wer sich zur Wahl stellen will, kann sich mit Markus Esterle, E-Mail m.esterle@st-georgen.de, Telefon 07724/8 71 31, in Verbindung setzen.