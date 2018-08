St. Georgen Phonomuseum birgt wertvolle Schätze

Der technische Fortschritt machte nicht halt, und so gibt es ein Gerät, das die zum Betrieb nötige Energie über eine Säurebatterie erzeugt und Staniol- durch Wachswalzen ersetzt. Quasi ein Vorläufer der Musicbox ist ein Gerät mit Münzeinwurf.

Um 1900 gab es zudem Hörstuben, in denen mehrere Personen gleichzeitig gegen Geld Aufnahmen anhören konnten. Der Schalltrichter wurde durch stethoskopähnliche Höhrrohre ersetzt. Die Musik höre sich für heutige Ohren schrecklich an, so Weisser. Aber damals habe es außer Live-Musik nichts anderes gegeben.

Aufnahmezeit von zweieinhalb auf vier Minuten erweitert

Edison-Phonographen wurden hauptsächlich für Musik verwendet, fanden aber auch in Büros Anwendung. Ein großer Nachteil der Walzen war, dass sie lange Zeit jeweils einzeln bespielt werden mussten. Eine Vervielfältigung war also beschwerlich. Zudem war die Aufnahmezeit mit anfangs zweieinhalb, später dann vier Minuten, begrenzt. Deshalb gewannen ab Anfang der 1920er-Jahre Grammophon und Schallplatte an Boden, beides erfunden und patentiert von Emil Berliner.

Das schmälert nicht Edisons Verdienst. Schließlich ist das Prinzip von Tonaufzeichnung und -abspielen beim Plattenspieler bis heute in Gebrauch. Edison war zudem sonst ein findiger Geist. Laut Weisser gehen 3000 Erfindungen und fast 2000 Patente auf sein Konto. Vieles basierte auf der Weiterentwicklung von Vorhandenem zur Marktreife. Ein Beispiel ist die Glühlampe, deren Erfindung oft Edison zugeschrieben wird. Das Prinzip, eine karbonisierte Pflanzenfaser von Strom durchfließen und dabei verbrennen zu lassen, um Licht zu erzeugen, war bekannt. Edison kam auf die Idee der Verbrennung im luftleeren Raum, was für eine längere Lebensdauer der Faser sorgte.

In unserer Serie veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen Texte über Ausstellungsstücke aus dem Phonomuseum –­ vom Phonograph über das Orchestrion bis hin zum Grammophon.