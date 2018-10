St. Georgen Philatelisten ganz unter sich

Seit einiger Zeit findet der Tauschtag in der Pausenhalle des Schulzentrums auf dem Roßberg statt. "Für uns ist das eine preiswerte Sache, wenn ich von anderen Vereinen erfahre, dass sie teils hohe Summen in die Ausrichtung des Tauschtags stecken müssen, sind wir vergleichsweise gut dran", klärte Hans-Rüdiger Kohn in einem Gespräch mit unserer Zeitung auf. Nur dadurch sei der Verein in der Lage, privaten Sammlern den Tisch kostenlos zur Verfügung zu stellen. "Woanders müssen auch die Privaten eine Tischgebühr von zehn bis 20 Euro bezahlen", betonte er.

Immer häufiger stehen ganze Sammlungen zum Verkauf

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wurde wieder eifrig getauscht – die wohl einfachste Art, die Lücken seiner Sammlung zu schließen. Der eine oder andere kaufte sich auch einige der kleinen Schätzchen ein. Immer häufiger würden von Privatleuten ganze Sammlungen zum Verkauf angeboten, ohne einen Tisch zu nehmen.