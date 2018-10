St. Georgen Pflanzaktion im "Niemandsland"

St. Georgen. Kurz nach 16 Uhr kommen sie in der Roßberg­straße an: Die Aktiven der St. Georgener Bürgerstiftung holen Rechen, Schaufeln und Spaten aus dem Kofferraum und machen sich sofort an die Arbeit. Das Ziel ihrer Aktion: Auf der vernachlässigten Grünfläche soll eine schöne Narzissenwiese entstehen.