St. Georgen Pferdeflüsterer gibt Wissen weiter

Auf ungewöhnlichen Wegen sei er dann nach Abitur und Kabarett mit Mitte 30 zum Reiten und vor allem zum Pferd gekommen – und betreibt es seither sehr intensiv. Vom amerikanischen "Erfinder" des "Natural Horsemanship", Pat Parelli, habe er gelernt, das Gegenteil dessen zu tun, was als normal erscheint.

Behutsam und einfühlsam soll der Umgang mit dem Fluchttier Pferd sein, als erstes müsse man lernen, das Raubtier in sich in den Griff zu bekommen. Dennoch müsse das Pferd lernen, wer das Sagen im Team habe, heißt: "Wir müssen ein für allemal klären, dass wir Herr im Ring sind. Lieber einmal für einige Minuten oder Stunden ein harter Umgang mit dem Pferd als jahrelange Kämpfe", erklärt er denjenigen Kursteilnehmern, deren Pferde sich als nicht ganz einfach erwiesen.

Im Team mit drei "Lehrlingen" war er in den Schwarzwald gekommen. Denn – man hat die Möglichkeit, als erfahrener Pferdemensch bei ihm in einem drei Monate dauernden Zertifikatslehrgang "Natural Horsemanship" zu erlernen.

Das seien täglich viele Stunden Pferdearbeit, vor allem am Boden. Erst nachdem Vertrauen und Respekt am Boden erworben wurden, geht es auf den Pferderücken, um ein natürlicheres und harmonisches Reiten ohne Gebiss zu erreichen. Diese drei, Marlene, Anna und Christian, dürfen beim Lehrgang auf dem Nestjockelhof beweisen, wie weit sie bereits sind, sie leiten verschiedene Teile an.

Manches Pferd erweist sich als nicht ganz einfach

Marlene und Christian kommen aus dem Schwarzwald und haben sich in den hohen Norden begeben, um von Uwe Weinzierl zu lernen. Manchmal muss er noch direkt eingreifen, da sich so manches Pferd als nicht ganz einfach erweist. Und – auch der Norddeutsche Rundfunk ist dabei, um ihn und seine Arbeit zu verfolgen – der Norddeutsche Sender hat schon einige Reportagen über den Pferdeflüsterer gesendet. "Wir haben zwei volle Kurse, das ist super, so habe ich reichlich Gelegenheit, auch mit meinen Eltern Zeit zu verbringen", erzählte er grinsend. Und – "wir sind überein gekommen, dass wir das wiederholen, spätestens im nächsten Frühjahr, vielleicht schon im Herbst", versprach er.

Viele Dinge haben sie gelernt im Umgang mit ihren Vierbeinern, so die Kursteilnehmer – dazu kam ein Ehepaar mit zwei Pferden sogar aus Bayern in den Schwarzwald.