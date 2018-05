St. Georgen Pferde helfen bei Burnout und Epilepsie

Letzteres sei bei einem 13-jährigen Jungen der Fall gewesen, der an Epilepsie leidet. "Das war für ihn die liebste Stunde in der Woche", erzählt von Döllen. Denn durch das Reiten entsteht laut der Expertin eine ganz andere Art der Mobilisation, sodass die Übungen oft leicht aussehen, für die Beteiligten aber zum Teil sehr anstrengend sind. "Es mobilisiert Patienten teilweise so, dass sie das Training eine ganze Woche spüren", meint sie.

Während von Döllen früher vor allem Kinder behandelt hat, sind ihre Kunden mittlerweile hauptsächlich Erwachsene. Die Ruhe des abgeschiedenen Hofs hilft vielen dabei, abzuschalten. So entstand über die Jahre auch ein fester Kundenstamm, da viele, die einmal Therapiestunden bei von Döllen genommen haben, dem Nestjockelhof treu blieben. "Es gibt ja auch immer etwas, wo man an sich arbeiten kann", meint die Therapeutin.

Entsprechend richtet sie den Ablauf der gebuchten Stunde aus, für die sie auch auf ihre breite Erfahrung zurückgreift: Von Döllen ist studierte Pädagogin, hat Weiterbildungen in Klientenzentrierter Gesprächsführung und als Psycho­dramatherapeutin sowie eine Ausbildung zur Reittherapeutin absolviert.

Für Letztere war für sie vor allem der Erwerb eines Hofes mit Reiterhalle eine Voraussetzung. "Ich wusste, dass ich in dieser Lage eine Halle brauche, um eine gewisse Kontinuität zu sichern", erzählt sie.

Arbeitstag beginnt bereits früh morgens

Nach nunmehr 13 Jahren beginnt von Döllen, ihre Tätigkeiten langsam zu reduzieren. Denn die 59-Jährige kümmert sich unter der Woche alleine um den vier Hektar großen Hof, der Arbeitstag beginnt bereits früh morgens, da die Pferde im besten Fall alle drei Stunden Futter bekommen sollten. "Pferdefütterung ist ein Fall für sich", meint sie. Obwohl ihr Mann am Wochenende auf dem Hof hilft, sei sie deshalb auf der Suche nach einer Aushilfe – bislang vergebens.

"Ich fahre jetzt also ein bisschen runter, mache nicht mehr so viel Neues", erzählt von Döllen weiter. Doch ein besonderes Seminar erwartet Pferdeliebhaber in Kürze dennoch – und hinter dem Angebot steckt ein kurioser Zufall.

Vor zwei Jahren habe sie eine Reportage über den Pferdeexperten Uwe Weinzierl im Fernsehen gesehen, der Kurse zur Kommunikation zwischen Pferd und Mensch, sogenanntem Natural Horsemanship, anbietet. Obwohl von Döllen nicht glaubte, dass der Experte nach St. Georgen kommen würde, wagte sie einen Anruf – und erfuhr, dass Weinzierls Eltern in Mönchweiler leben.

Das tun, von dem sie überzeugt ist und was sie liebt: Erzählt von Döllen von der Arbeit mit ihren Pferden, merkt man, dass für sie auf dem Nestjockelhof ein Traum wahr geworden ist – obwohl sie auf den ersten Blick angesichts der vielen bevorstehenden Arbeiten nicht vom Kauf des Hofs überzeugt war.

"Da steckt viel Idealismus drin", sagt von Döllen und blickt sich um. Es sei eine Arbeit, die auch viel Kraft koste. "Pferde werden für mich immer eine wichtige Rolle spielen. Aber ein bisschen gehe ich jetzt sozusagen in Altersteilzeit."