St. Georgen Partybus an der B 33 soll bald ins Rollen kommen

"Wenn Jugendliche abends ausgehen, sollen sie noch in meinem Bus vorbeischauen – das ist die Idee", sagt Tremuoto. Dementsprechend plant der Unternehmen auch keine Feiern, die bis in die Morgenstunden dauern. Der mobile Verweilort mit Lounge-Atmosphäre möchte bis 22 Uhr öffnen – auch "wegen der Ruhe und der Nachbarn", betont Tremuoto.

Warum gerade in St. Georgen? Dieser Frage entgegnet Tremuoto mit einer Gegenfrage: "Haben Sie mal versucht, einen geeigneten Standort für einen zwölf Meter langen Bus zu finden?" Erst auf den zweiten Blick sei ihm allerdings klar geworden, welches Glück er mit dem Stellplatz für seine mobile Feier-Gelegenheit eigentlich habe, so die Einschätzung des Gastronomen. Direkt an der B 33 gelegen, ist der Bus für Autofahrer, Radfahrer und Wanderer gut sichtbar.

"Ab dem Moment, in dem wir starten dürfen, wird es eine Attraktion in St. Georgen geben", so der Unternehmer, der vom Erfolg seines Konzepts ausgeht. Dieser Moment wird wohl zum einen davon abhängen, wann die Politik der Gastronomie generell wieder grünes Licht gibt. Zum anderen wartet der Unternehmer derzeit noch auf seine Konzession. Dazu steht er im Austausch mit dem Landratsamt. Die Vorschriften, die erfüllt werden müssen, seien "immer die Gleichen", stimmt sich der Branchenkenner positiv.

Angefangen hat Tremuoto seine unternehmerische Laufbahn in der Gastronomie mit dem Projekt Confoodzio. Dies soll so viel bedeuten wie Onkel und Essen – klingt aber so deutlich besser. Confoodzio ist ein Foodtruck, mit dem Tremuoto bereits seit 2016 unterwegs ist und mit dem er den Leuten in der Region seine italienischen Spezialitäten anpreist.

Der Confoodzio-Truck könnte als eine Art Starthilfe für den Partybus fungieren. Am Freitag, 8. Mai, sowie am Samstag, 9. Mai, wird Tremuoto nämlich mit seinem Foodtruck auf dem Gelände des Partybusses in Peterzell aufschlagen und seine italienischen Spezialitäten offerieren. Bei dieser Gelegenheit könne ein Blick auf und in den Partybus geworfen werden. Auch ein kurzer Plausch mit dem Inhaber sei dabei drin, so Tremuoto.